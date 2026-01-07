Haberler

BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, yarınki 8 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Sefer iptalleri, Mudanya ve İstanbul hattında gerçekleşecek.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
