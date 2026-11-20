Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Kaynak: AA