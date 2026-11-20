BUDO'nun 20 Kasım'daki 10 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre 20 Kasım'daki 10 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptaller, Mudanya-Kabataş hattı ile Mudanya-Armutlu ve Armutlu-İstanbul arasındaki seferleri kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.