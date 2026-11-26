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KİEV, 26 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna ile Rusya arasında büyük çaplı bir esir takasının en erken kasım ayı sonlarında başlayabileceğini söyledi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Budanov çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kasım ayının sonları ve aralık ayının başlarının, ilk savaş esirlerinin geri dönmesi için gerçekçi tarihler olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Takasın yaklaşık 1.000 esiri kapsamasının ve birkaç aşamada tamamlanmasının beklendiğini belirten Budanov, süreçle ilgili olarak Rus tarafıyla koordinasyonun sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ukrayna ve Rusya, bu ayın başında ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen görüşmelerde büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua