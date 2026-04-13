Haberler

Burdur'da 7 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesindeki trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Olayda minibüs ile tırın çarpışması sonucunda birçok kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü Gürkan Gür, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

-Olay

Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde 8 Nisan'da Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybetmiş, tırın sürücüsüyle minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

