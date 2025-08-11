Bucak'ta Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki sürücü Ali Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada başka bir sürücü de yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burdur - Antalya Karayolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanarak tedavi altına alınan sürücü Ali Uğur (75), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali Uğur idaresindeki 15 PH 550 plakalı otomobil Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağında Uğraş C. (53) yönetimindeki 34 KMH 540 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Ali Uğur ve Uğraş C. yaralanmıştı.