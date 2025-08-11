Bucak'ta Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki sürücü Ali Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada başka bir sürücü de yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur - Antalya Karayolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanarak tedavi altına alınan sürücü Ali Uğur (75), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Uğur idaresindeki 15 PH 550 plakalı otomobil Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağında Uğraş C. (53) yönetimindeki 34 KMH 540 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Ali Uğur ve Uğraş C. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.