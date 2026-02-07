Haberler

Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı; biri hayati tehlike taşıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Musa Ö. (46) idaresindeki 32 AFL 499 plakalı tır, Isparta-Antalya kara yolunun Kargı köyündeki Karacören Barajı yakınlarında Kadri V. (41) yönetimindeki 41 AFU 212 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
