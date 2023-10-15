Bucak'ta Şüpheli Valiz Patlatıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde sokak ortasında duran şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizin içerisinden defter, kitap ve notlar çıktığı öğrenildi.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayan İstiklal Caddesi üzerinde bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelerek, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatma öncesinde anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı, tedbir amaçlı bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Şüpheli valizin içerisinden defter, kitap ve notlar çıktığı öğrenildi. - BURDUR