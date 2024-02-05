Bucak'ta Sondaj Kuyusuna Düşen Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çocuğu yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan kurtardı. Çocuk, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.
Dutalan köyünde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bucak Belediyesi itfaiye ekibince yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekibine teslim edildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.