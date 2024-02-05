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Bucak'ta Sondaj Kuyusuna Düşen Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Burdur'un Bucak ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çocuğu yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan kurtardı. Çocuk, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Dutalan köyünde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bucak Belediyesi itfaiye ekibince yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekibine teslim edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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