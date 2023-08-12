Bucak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ali K. idaresindeki 34 EMY 176 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu, Seydiköy yakınında bariyerleri kırarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki H.K, V.Ö. ve S.Ö. itfaiye kurtarma ekibince otomobilden çıkarıldı.
Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Çubuk - Güncel