Bucak'ta Özel Gereksinimli Bireyler İçin Fahri Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde özel gereksinimli bireyler için fahri mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ile Bucak Engelliler Derneği tarafından özel gereksinimli bireyler için tören düzenlendi.

Törende, Bucak Engelliler Derneği bünyesinde yer alan özel gereksinimli bireylerin çalışmalarının yer aldığı video izletildi.

Özel gereksinimli bireylere hatıra diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Bucak Kaymakamı Cam Kazım Kuruca da özel gereksinimli bireyleri tebrik etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Akın, katılımcılara teşekkür etti.

Tören, özel gereksinimli bireylere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.