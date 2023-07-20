Bucak'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobil ile saman yüklü traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 1500 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Bucak Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sağlık ekipleri otomobilde yaralanan S.Ö. ve M.İ.'yi kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobil ile saman yüklü traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 1500 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Bucak Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden F.A.Ö. idaresindeki 07 BHH 481 plakalı otomobil ile A.Ç. idaresindeki 32 FU 248 plakalı saman balyası yüklü traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde yaralanan S.Ö. ve M.İ.'yi kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.