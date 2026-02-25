Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 2508 Sokak'ın kesiştiği kavşakta, V.K. yönetimindeki 15 ABC 786 plakalı panelvan ile Faruk Delen (86) yönetimindeki 15 ES 418 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, panelvanla motosikletin kavşakta çarpışması, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve araçtan inenlerin yardım için koşması yer alıyor.