Bucak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü A.Ç. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ö.Ş. idaresindeki 15 ABP 464 plakalı otomobil, Antalya- Burdur kara yolu Mustafa Konu Kavşağı'nda A.Ç. yönetimindeki 07 BUU 988 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel