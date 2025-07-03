Bucak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Ünal, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Hökez Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Ünal (21) idaresindeki 15 ABC 444 plakalı motosiklet, Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı'ndaki kavşakta Kürşat S.Y. (19) yönetimindeki 15 ES 771 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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