Burdur'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Necati A. (58) idaresindeki 15 ADK 137 plakalı minibüs Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkisinde Mehmet Çelen (23) yönetimindeki 07 AOF 213 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Ceyda Çelen (23) hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşegül U, Ertuğrul E.D. ve Hacer Ö, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
