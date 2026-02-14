Haberler

Burdur'da "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren 46 öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmaya 1661 öğrenci katıldı ve toplamda 492 bin müracaat olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 1661 öğrenci katıldı.

Bucak Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Yusuf Irmak, yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından toplamda 492 bin müracaat olduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayrat Vakfı Bucak ilçe temsilcisi Hasan Kayacan da yarışmanın bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren 46 Bucaklı öğrenciye, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
