Haberler

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara karşı hazırlık ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği bir fabrikadaki kimyasal madde tankına mobil tanker çarpması sonucu meydana gelen sızıntıda, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara yönelik hazırlık ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesinde, metal imalat fabrikasının depolama tankları bölümünde bulunan kimyasal madde tanklarından birine mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu sızıntı meydana geldi, yangın çıktı.

Fabrikada bulunan 20 personelin bundan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, orman işletme, KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti, özel kıyafetlerini giyen AFAD KBRN ekibi de kimyasal sızıntıya müdahalede bulundu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatta, 22 ekip, 26 araç ve 107 personel yer aldı.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta tüm ekibin, gösterdiği performansla yangına ve KBRN sızıntısına karşı hazırlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Afetlerin yaşanmamasını temenni eden Kuruca, "Bu tatbikatların en önemli faydası, ekiplerimizin gerçek olay anında birbirleriyle koordinasyonunu ve tatbikat sırasında icra etmeleri gereken rolleri içselleştirmeleridir." dedi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
İspanyol vekilin burkalı protestosu parlamentoda kriz yarattı

İspanya meclisi karıştı! Vekilin burkalı protestosu gündemi salladı
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
title