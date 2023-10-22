Bucak'ta kaçan şüpheli 4 kişiye çarptı, tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken uygulama noktasındaki 2'si polis 4 kişiye çarpan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Cami Mahallesi 308. Sokak'ta hakkında kız öğrencileri rahatsız ettiği ihbarı yapılan Yurus Emre K.'nın kullandığı 34 EZT 656 plakalı ticari araç, bekçilerin "Dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli, Türkerler Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis memurları Hasan D., Ali Osman S. ve polislerin yanında bulunan Mevlüt Melih K. ve Mustafa E. adlı vatandaşlara da çarparak kaçmaya devam etti. Yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan polis memuru Ali Osman S. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şüpheli, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Karaseki mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan kontrolde 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yurus Emre K., savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Burdur E tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - BURDUR