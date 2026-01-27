Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi, 2022 yılında 11 bin 439 üye sayısına ulaştı. Kütüphane Müdürü Erdoğan Çakar, kitapların yanı sıra oyuncak materyallerinin de bulunduğunu ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı.
Burdur'un Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi, geçen yıl 11 bin 439 üye sayısına ulaştı.
Kütüphane Müdürü Erdoğan Çakar, yaptığı açıklamada, kütüphanede kitapların yanı sıra oyuncak materyallerinin de bulunduğunu belirtti.
Kütüphaneyi geçen yıl 11 bin 439 okuyucunun ziyaret ettiğini aktaran Çakar, "Herkese hitap eden kaynaklarımız var. Oyunlar var, oyuncaklar var. Ara ara etkinliklerimiz var. Onun için çocuklarımızı, yetişkinlerimizi kütüphanemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel