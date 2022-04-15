Bucak Belediyesinin kurslarında yetişen 28 kişiden 23'ü POMEM parkurunu geçti

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak Belediyesince açılan kursta Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan kursiyerlerin yüksek başarı gösterdikleri bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 28 kursiyerden 23'nün polislik parkur sınavını başarıyla geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Ünal, parkur sınavında başarılı olan kursiyerleri tebrik ettiğini dile getirerek, "Bu başarı bizleri gururlandırdı. Şu anda subay ve astsubay sınavları hazırlık kurslarımız sürüyor. Yaz aylarında yine diğer kurslarımız devam edecek. Ayrıca bu yaz değişik branşlarda spor okulları, spor kursları da düzenleyeceğiz. Gençlerimizin spora yönelmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.