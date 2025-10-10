Buca Huzurevi'nde Sanatla Dolu Günler

İzmir'in Buca ilçesindeki huzurevinde kafeteryanın aktivite alanına dönüştürülmesi, huzurevi sakinlerinin hayatını renklendirdi.

Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimi, 250 kişinin kaldığı huzurevinin bahçesindeki kafeteryayı 10 ay önce etkinlik alanına dönüştürdü.

Alanda, huzurevi sakinlerinin zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri, sanatla uğraşmaları, el becerilerini artırmaları, sosyalleşmeleri için halk eğitimi merkezinden gelen eğitmenler, alanda ahşap boyama ve yakma, sepet yapma, örgü ve el işi konularında eğitimler düzenlenmeye başladı.

Eğitimlere katılan merkez sakinlerinden kimi pürmüzle kavak ağacının üzerine hayallerini resmetti kimi ise hayatında ilk kez sepet ve ahşap boyama yaptı. Sanatsal çalışmalar, kent genelinde farklı noktalarda düzenlenen kermeslerde sergileniyor, satışından gelir elde ediliyor.

Huzurevi sakinleri, yaptıklarının verdiği mutlulukla vakitlerinin çoğunu aktivite alanında geçirmeye başladı. Merkezde sanatla iç içe vakit geçirenler, sosyalleşmenin de mutluluğunu yaşıyor.

"Gerçek huzuru burada buldum"

Huzurevi sakinlerinden Yalçın Ünver, AA muhabirine 2002 yılında kavak ağacı üzerine ahşap yakma tekniğiyle eserler yapmaya başladığını söyledi.

Arkadaşlarının önerisiyle 7 ay önce Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştiğini ifade eden Ünver, burada sanatına devam ettiğini kaydetti.

Ünver, ahşap yakma ile uğraşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Yaparken kendimde değilim zaten. Bir resim yapacağım zaman aklımda o resim vardır. Onu öyle bir içselleştiririm ki o resmi beynime geçiririm. Bazen iki hafta durur." dedi.

Huzurevini "ikinci evi" olarak adlandıran Ünver, "Gerçek huzuru burada buldum." diye konuştu.

Ünver, sanatını gelecek kuşaklara aktarmayı istediğini anlatarak şunları kaydetti:

"71 yaşındayım. Birine el vermek istiyorum. Benim bilgi ve becerim ahşapta kalsın istemiyorum. Bir sergi açılsın, Yalçın Ünver adı, Buca Huzurevi'nde çınlasın istiyorum. Sesim kaybolur ama yaptığım eserler ortada kalsın. Benim tek gayem iz bırakmak."

"Çok huzurluyum"

74 yaşındaki huzurevi sakini Halil Kırca da 13 yıldır burada kaldığını, güzel günler geçirdiğini belirtti.

Kontrplak üzerine çizdiği resimleri kıl testeresiyle keserek eserler ortaya çıkardığını söyleyen Kırca, "Hocalarımdan çok şey öğrendim. Benim huzurevi hayatım, atölye hayatım. Ölümüm bile orada olacak, çok huzurluyum. Boş durmayı sevmeyen biriyim." ifadelerini kullandı.