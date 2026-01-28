İzmir'de ev yangınında down sendromlu Eymen, hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, bulunduğu odada mahsur kalan down sendromlu Eymen A.Ç. (11), hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında anne Emine Ç. (54) ile 2 çocuğunun evde bulunduğu öğrenildi. Eymen A.Ç.'nin mum ve çakmakla oynadığı sırada çıktığı öne sürülen yangın sırasında mutfakta yemek yapan anne Emine Ç.'nin 14 yaşındaki diğer çocuğu ile dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen A.Ç.'yı kurtaramadığını söylediği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.