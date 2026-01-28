Haberler

İzmir'de ev yangınında down sendromlu Eymen, hayatını kaybetti

İzmir'de ev yangınında down sendromlu Eymen, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, down sendromlu Eymen A.Ç. (11) mahsur kaldığı odasında hayatını kaybetti. Yangın, çocuğun mum ve çakmakla oynaması sırasında çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, bulunduğu odada mahsur kalan down sendromlu Eymen A.Ç. (11), hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında anne Emine Ç. (54) ile 2 çocuğunun evde bulunduğu öğrenildi. Eymen A.Ç.'nin mum ve çakmakla oynadığı sırada çıktığı öne sürülen yangın sırasında mutfakta yemek yapan anne Emine Ç.'nin 14 yaşındaki diğer çocuğu ile dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen A.Ç.'yı kurtaramadığını söylediği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

İran'ı açık açık tehdit etti: Günleri sayılıdır
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

İran'ı açık açık tehdit etti: Günleri sayılıdır
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı