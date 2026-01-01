Haberler

İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde, husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma sonucunda Muzaffer İdiz (41) tabancayla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

29 Ekim Mahallesi'nde dün akşam belediye bünyesinde faaliyet gösteren restoranın arka bahçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Muzaffer İdiz (41) ile T.Ç. (48) ve Ç.Ö. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, tabancayla ateş ettiği İdiz'i ağır yaraladı.

Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan İdiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüphelilerden Ç.Ö. gözaltına alınırken, T.Ç'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
500

