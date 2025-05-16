Buca'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

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Buca ilçesinde, Furkan Acu'nun (37) hayatını kaybettiği husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada yaralanan Ahmet Akmar da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK-Dinçer Can SONER/İZMİR,