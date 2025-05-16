Buca'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Buca ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Buca ilçesinde, Furkan Acu'nun (37) hayatını kaybettiği husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada yaralanan Ahmet Akmar da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Halil İbrahim KARABIYIK-Dinçer Can SONER/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel