Buca'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Buca'da Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Buca ilçesinde, Furkan Acu'nun (37) hayatını kaybettiği husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada yaralanan Ahmet Akmar da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK-Dinçer Can SONER/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Tarım Kredi Marketleri'nin ismi ve logosu değişti

Türkiye'nin ünlü marketinin ismi ve logosu değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi

Resmi açıklama geldi! Takımı ligde tutan ismi kovdu
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hamle
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler

Robot köpeklere tasma takıp İstanbul sokaklarında gezdirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.