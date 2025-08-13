Buca'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor

Buca'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor
Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, İzmir-Çeşme Otoyolu yakınlarındaki ormanlık alana sıçramış durumdadır.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
