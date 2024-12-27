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Buca'da Okul Servisi Kazasında Hayatını Kaybeden Yağmur Özçelebi Toprağa Verildi

Buca'da Okul Servisi Kazasında Hayatını Kaybeden Yağmur Özçelebi Toprağa Verildi
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İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki tıra çarpan okul servisinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Törene ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin cenazesi toprağa verildi.

Buca'da dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Özçelebi'nin cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra Bayraklı ilçesindeki evine götürülerek helallik alındı.

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Özçelebi için Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Özçelebi'nin öğretmenleri ve okul arkadaşları ile kazada yaralanan sınıf arkadaşı Aras Bural da katıldı.

Tek çocuklarını yitiren baba Fatih ve anne Meltem Özçelebi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Okul arkadaşları genç kızın tabutuna çiçek bıraktı, dua etti. Aileye başsağlığı dileyen öğrenci ve öğretmenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bayındır ilçesindeki Arpacık Mezarlığı'na götürüldü.

Kaza

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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