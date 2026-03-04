Haberler

İzmir'de 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ile yakalanan firari hükümlü O.Y., cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunuyordu.

İZMİR'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda ruhsatsız tabanca, tüfek ve 300 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan ve 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda şüpheli O.Y.'yi yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 300 gram esrar maddesi ele geçirdi. Yapılan sorgulamada, 'silahlı tehdit' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan O.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
