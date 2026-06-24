Haberler

Buca'da "Anadolu'nun Seyir Defteri" gala gecesi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu'nun Seyir Defteri' gala gecesinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı müzik ve sahne performansları sunuldu. Müdür Bertan Çetin, halk eğitimi merkezlerinin kültürel mirası yaşatma görevine vurgu yaptı.

Buca Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Seyir Defteri" gala gecesinde müzik ve sahne performansları sunuldu.

Halk eğitimi merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı eserlere yer verildii.

Programın açılışında konuşan Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bertan Çetin, halk eğitimi merkezlerinin yalnızca bilgi ve beceri kazandıran kurumlar olmadığını, kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi önemli bir görevi de üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Son yayınını izleyenler çok endişelendi
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Açıkça tehdit ettiler! Yakın gelecekte bir ABD-israil savaşı olabilir

İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Ziyareti dikkat çekti, AK Parti yorumları beraberinde geldi
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın