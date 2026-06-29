İkna çalışmaları sonucu bu yıl 134 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bu yıl içerisinde 134 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bu yıl içerisinde 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere 134 terör örgütü PKK mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan terör örgütü mensuplarından 115'inin tutuklandığı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5'inin de adli işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kahraman Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."