Bu okulda öğrenciler temizlik eğitimi de alıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir özel okulda başlatılan 'Sınıfım Temiz' projesi ile her öğrenci kendi masasını ve çöpünü toplarken, geleceğe yönelik kalıcı temizlik ve davranış eğitimi de almış oluyor.

Çocuk yaşta verilen eğitimin kalıcı davranış biçimi olarak hayat boyu bireyde yer etme temeline dayanarak Eskişehir'de eğitim veren özel bir okul, Japonya'da kullanılan bir sistemi uygulamaya başladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ailelerden alınan onay doğrultusunda başlatılan 'Sınıfım Temiz' uygulaması ile öğrenciler, kendi oturdukları sırayı ve çevresini okuldan çıkmadan önce temizliyor. Her gün düzenli şekilde yapılan bu temizlik öğrencilere temizlik alışkanlığı, sorumluluk ve geç kirletme özellikleri kazandırıyor.

"Uygulama, çocukların kendi temizlediği yerleri daha az kirletmelerini sağladı"

Başlatılan uygulama ile okulda eğitim gören çocukların kendi temizledikleri alanları daha az kirlettiğini belirten Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, "'Sınıfım Temiz' uygulamasına bu sene başladık. Bu genellikle Japonya'da uygulanan bir sistemdir. Akşam eve gitmeden önce tüm çocuklar kendi sınıflarını temizliyor. Önce tahtayı temizliyorlar, ardından perdeleri düzene sokuyorlar, sıraları tek düzen haline getiriyorlar. Yerlerde çöp varsa çöp kutularına atıyorlar ve ardından da sınıftaki çöp kutusunu da koridorda bulunan çöp kutusuna boşaltıyorlar. Her cuma günü çocuklar kendi sıralarının üstünü ıslak mendille siliyorlar. 2 haftadır bunu uyguluyoruz. Bu durum, çocukların kendi temizlediği yerlere daha özveriyle sahip çıkmalarını ve daha az kirletmelerini sağladı. Bu yüzden bence tüm Türkiye'de uygulanabilecek bir sistemdir. Bu uygulamayı devam ettireceğiz ve umarım tüm Türkiye'ye yayılır" dedi.

"Bu uygulamayı her gün devam ettirebilirsek bir davranış haline gelir"

Küçük yaştan itibaren her gün yapılan işlerin zamanla bir davranış biçimi haline geldiğini belirten Zengin, "Bir çocuğa söyleyerek öğretmek yerine yaparak öğretmek her şeyi uzun vadede daha geçerli kılıyor. Beklediğimiz şey, çocuğun kendisinin temizlediği bir yeri gün içinde kirletmeden veya kirletse bile o anda eski haline getirmesi. Eğer biz bu uygulamayı her gün devam ettirebilirsek bir davranış haline gelir. Tabi okulun tutumu burada çok önemli. Bu uygulama yapılırken öğretmenler de çocuklarla beraber sınıflarını temizliyorlar. Birlikte ortak bir kültür oluşturmak, yaşadığın yeri temiz tutmak ve sahip çıkmak anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İlk başlarda çekiniyorduk fakat çok olumlu tepkiler alıyoruz"

Öğrencilerin ailelerinin de uygulama ile birlikte değişen davranış biçiminden memnun olduklarını belirten Serkan Can Zengin, "İlk başlarda 'Çocuğum sınıfı mı temizleyecek' tepkisi olabilir diye projeyle ilgili çekindik. Fakat bu durumun pedagojik olarak ne kadar önemli olduğunu velilere anlattık. Beklenenin aksine tepkiler çok olumlu geliyor. Çünkü ailelerin de aynı derdi var. Evde odasını toplamayan çocuk veya yemekten sonra tabağını ya da masayı toplamaya yardım etmeyen çocuk sayısı yüksek. Bu yüzden evdeki hal ve davranışlara da projenin katkı sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Evde olduğu gibi okuldaki sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi öğreniyoruz"

Okulda da sorumluluk sahibi olarak davranışlarının biçimlendiğini belirten 7. sınıf öğrencisi Ecrinaz Rabia Karaasma "Sınıfım Temiz projesi bizim çeşitli sorumluluklar ve görevler almamızı sağlayan bir proje. Akşam sınıftan çıkarken bütün günümüzü geçirdiğimiz sıralarımızı temizliyoruz. Tahtamızı siliyoruz, çöpleri atıyoruz. Bu proje sayesinde evde olduğu gibi okuldaki sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi öğreniyoruz. Ayrıca Covid-19 nedeniyle hijyen daha da önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla temizliğe de daha fazla önem vermeye başladık" dedi.

"Artık evde de odamı topluyorum"

Uygulama ile birlikte oluştan temizlik alışkanlığı ile evde de kendi eşyalarını toplamaya başladığını belirten 7. sınıf öğrencisi Ceylin Kayadibi, "Evde de odamı topluyorum, tozları alıyorum gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Ben bunları eskiden fazla yapmıyordum, böyle bir alışkanlığım yoktu. Bu proje sayesinde daha sık yapmaya başladım" diye konuştu.

"Ailem de memnun olmaya başladı"

Okuldaki uygulama sayesinde değişen temizlik davranışının evde de etkili olduğunu ve bu durumdan ailesinin de memnun olduğunu belirten Nehir Kutlu şunları söyledi:

"Proje bana sorumluluk sahibi olmayı öğretti. Artık okulumuz daha temiz oldu. Evde de aynı şekilde temizliğimi yapıyorum. Ailem de memnun olmaya başladı."