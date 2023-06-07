Bu leylekler 15 yıldır aynı yere yuva yapıyor Leylekler yanan elektrik direği üzerindeki yuvalarını tekrar yaptı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 yıldır yuva yapan leylekler bu yıl da aynı yere gelip yuvalarını kurdu.

Bu leylekler 15 yıldır aynı yere yuva yapıyor

Leylekler yanan elektrik direği üzerindeki yuvalarını tekrar yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 yıldır yuva yapan leylekler bu yıl da aynı yere gelip yuvalarını kurdu. Yuvaların olduğu köydeki vatandaşlar ise leylekleri rahatsız etmemeye büyük özen gösteriyor.

Sandıklı ilçesine bağlı Oda köyü içerisindeki elektrik direğine 15 yıl önce yuva yapan leylekler her yıl bu direğe yuva yapıyor. Oda köyü halkı, her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan direk dikti. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 7 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı. 15 yıldır aynı direğe yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. İki leylek direğin üzerine yuva kurdu. Bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı, leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.

"Köyün neşesi bunlar"

Köy sakinlerinden İrfan Çetinkaya, leyleklerin köyün neşesi olduğunu ifade ederek, "Bu leylekler 15 senedir burada. Buraya yuva yapıyor. Biz de onlara bakıp kolluyoruz. Elektrikçileri gelip yuvayı yıkıyor. Yine yuvalarını yapıyorlar. Köyün neşesi bunlar" diye konuştu.