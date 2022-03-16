Bu köprüden geçmek yürek ister

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Çayı üzerinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki çelik halatlı tahta köprü, görüntüsüyle yürekleri ağza getiriyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde, bölgede arazisi bulunan Halil Doğan tarafından 1970'li yıllarda çelik halat üzerine yapılan 30 metre uzunluğunda ve yüksekliğindeki tahta köprü, yapımının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen aile yakınları tarafından hala kullanılıyor. Levent Çayı üzerinde bulunan iki yamacın eteklerinde inşa edilen köprüden yabancıların geçişine izin verilmezken, bölgede arazisi bulunan Hamza Doğan'ın aile yakınları köprüyü kullanmaya devam ediyor. Köprünün ağaçtan yapıldığını belirten bölge sakinlerinden 76 yaşındaki Bekir Doğan, "Sağlıklı bir köprü değil, tehlikesi de vardır. Yapımında bir mühendislik çalışması yoktur ve umumi bir köprü de değildir. Aile yakınlarının kullandığı bir köprüdür. Yüksekliği yaklaşık 25-30 metredir. Devlet eliyle yapılan bir köprü olsa daha sağlıklı olur" dedi.

Köprünün 1970'li yıllarda beş adet çelik halat üzerine inşa edildiğini aktaran bölge sakinlerinden Eyüp Şahin ise "Köprümüz 1970'li yıllarından Halil Doğan tarafından yapılmıştır. Köprümüz dışardan gelen vatandaşlara kapalıdır. Köprümüzün üzerindeki tahtaların ince olduğundan dolayı dışardan gelenlerin kullanmasına izin vermiyoruz. Halil Doğan ve yakınları karşı tarafta arazileri bulunduğu için kullanıyor" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)