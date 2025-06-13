Bu Haftanın Vizyondaki Yeni Filmleri

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, animasyon serisinin 2010 yapımı ilk filminin hikayesini bu kez canlı çekim olarak anlatan "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" ile Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans'ın başrolünde olduğu "Tam Bana Göre" yer alıyor. Ayrıca, 2006 yapımı "Da Vinci Şifresi" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Filmde Vikinglerden Berk adasında yaşayan Hıçkıdık'ın korkulan ejderha Gecenin Öfkesi ile başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Tam Bana Göre

New York'ta yaşayan, genç bir çöpçatan olan Lucy, hayatını başkaları için ideal eş bulmaya adamıştır. Lucy, kariyerinin tam da zirvesindeyken, kalbinin kontrolünü kaybeder. Bir türlü unutamadığı eski sevgilisi ve hayatına giren yeni bir ilişki arasında kalan Lucy, gerçek aşkın neye göre şekillendiğini sorgulamaya başlar.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans

Genç Werther'in Acıları

Genç yazar Werther, annesi tarafından Toronto'ya basit bir işe gönderilir ve burada hayatının aşkını bulur. Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert'e olan bağlılığıyla Werther'in hayatını altüst eder. Çok geçmeden Werther ve Charlotte arasında duygusal bir ilişki başlar. Aynı zamanda Werther ile Albert arasında da tuhaf bir dostluk gelişir. Üçü arasındaki ilişki karmaşıklaştıkça, aşk, yakınlık ve arzu arasındaki sınırlar ayırt edilemez hale gelir.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: José Lourenço

Oyuncular: Douglas Booth, Alison Pill, Patrick J. Adams

Süper Köpekler Yaz Maceraları

Film, yaz gelmesiyle yeni yazlık evlerine giden Süper Köpekler'in maceralarını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Elena Galdobina

Randevular

Doktor Ferit, eşi Nuray'ın ölümüyle büyük bir yıkıma uğrar. Eşini kaybettikten sonra Ferit, mesleğini bırakıp yaşamını ölülerle iletişime adar. Ferit, akademisyen Figen sayesinde Nuray ile iletişim kurmayı başarır ancak öğrendikleri hayatını altüst eder.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Batuhan Çelik

Oyuncular: İzzet Kaya, Ayten Gizem, Dilay Dilara Konuk

Bozzo in the Woods

Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren Darius Crimson ailesi, "Lazarus" adında dünyaya zarar verebilecek karanlık bir gücü kontrol altında tutar. Ancak bu güç kontrolden çıkar. Bu tehlikeli durum üzerine General Isac, ölüleri diriltebilme gücüne sahip olan "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir.

Tür: Korku Gerilim

Yönetmen: Ömer Sarı

Oyuncular: Ender Saban, Engin Can Özdemir