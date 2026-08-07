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Cuma Hutbesinde Kardeşlik Vurgusu

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- "Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır" "Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yekvücut kılacaktır"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

"Kardeşlik" başlıklı hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İslam'ın temel hedefinin hem bu dünya hem de ebedi alemde insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğu vurgulanan hutbede, bunun yolunun ise kardeş olmaktan, sevgi ve muhabbeti daha da güçlendirmekten geçtiği belirtildi.

Hazreti Muhammed'in Müslümanların birbirlerini sevmesini "imanın gereği" olarak vurguladığı aktarılan hutbede, şöyle devam edildi:

"Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yekvücut kılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır. Şunu unutmayalım ki sadece Müslümanların değil, mazlum durumda olan bütün insanların umudu olan bizler gaflet içerisinde olmadığımız müddetçe düşmanlarımızın emelleri kursaklarında kalacaktır."

"Birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır"

Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." dizelerine yer verilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Bugün bize düşen, fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuru ile hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir. Kardeşliğimizi zedeleyebilecek her türlü şeyden uzak durmak, birbirimizin yükünü hafifletmektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında buluşmak, birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamaktır. Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır."

Kaynak: AA
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