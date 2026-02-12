Haberler

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korkudan animasyona kadar 8 film izleyiciyle buluşacak. Öne çıkan yapımlar arasında 'Uğultulu Tepeler', 'Olay Para', ve 'Sırat' gibi farklı kategorilerdeki filmler yer alıyor.

Yönetmenliğini Emerald Fennell'in üstlendiği "Uğultulu Tepeler", Emily Bronte'nin kült eserini beyaz perdeye taşıyor.

Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Filmde, Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif oynuyor.

"Olay Para"

Bu hafta yerli komedi kategorisinde vizyona giren "Olay Para", bir grup arkadaşın tesadüfen bulduğu parayı saklama ve paylaşma sürecinde yaşanan olayları anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan'ın üstlendiği filmde, Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik rol alıyor.

"Kedi Yok"

Senaristliğini Ayman Wattar'ın üstlendiği Mısır yapımı film, bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ve müze personeli arasında geçen absürt olaylara odaklanıyor.

Sarah Norah yönetmenliğinde sinemaseverlerle buluşacak olan komedi filmin oyuncu kadrosunda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin bulunuyor.

"Momo"

Michael Ende'nin çok satan kitabı Momo'dan uyarlanan fantastik aile filmi, zaman ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.

Şarkıcı Melis Fis'in Momo'yu seslendirdiği film, Momo'nun zamanın koruyucusu Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen Christian Ditter tarafından beyaz perdeye taşınan filmin kadrosunda ise Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock gibi isimler yer alıyor.

"Sessiz Tepe: Dönüş"

Korku oyunları kategorisinde sevilen "Sessiz Tepe" (Silent Hill), yönetmen Christophe Gans ile beyaz perdeye dönüş yapıyor.

Serinin ikinci filmi olan "Sessiz Tepe: Dönüş" James Sunderland'in gizemli bir mektup sonrasında eski kasabasına dönmesini anlatıyor.

"Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein'in üstlendiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim" filmi, dram ve komedi türünde sinemaseverlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky'nin de yer aldığı film, hasta çocuğunun bakımı ile ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıkları ve bunlarla yüzleşmesini konu alıyor.

"Sırat"

Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan ve 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday gösterilen "Sırat", yarından itibaren vizyonda izleyiciyle buluşuyor.

Oliver Laxe imzalı yapım, Fas çölünde geçen hikayesi ve deneysel anlatımıyla dikkati çekiyor.

Adını, İslam'da cennet ile cehennem arasında uzandığına inanılan köprüden alan filmi, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla Fas çölünde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

"Kahraman Cüceler: Görev Başında"

Animasyon kategorisinde yer alan "Kahraman Cüceler" serisinin ikinci filmi "Kahraman Cüceler: Görev Başında", minik izleyicileri bu hafta sinema salonlarında davet ediyor.

Senaristliğini Jan Claudius Strathmann'ın üstlendiği filmde cüceler, geleneklerini tehdit eden insanların modern teknolojisiyle karşı karşıya kalıyor. Film, dostluk, dayanışma, teknoloji ve doğa ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
