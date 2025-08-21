Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta korku ve gerilimden komediye, aksiyondan animasyona 9 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sercan Muhammet'in üstlendiği "Gülizar Rol Ayrımı" filmi, dram ve polisiye türünü sevenleri sinema salonlarına bekliyor.

İlker Aksum, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı film, yıllar sonra yaşadığı köye gelip, geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor.

"Kadıköy Boğası"

Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu "Kadıköy Boğası", filmi aynı adla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hikayesini ele alıyor.

Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.

"Sörfçü"

Bir adamın sahili ele geçirmiş olan sörf çetesiyle mücadelesini anlatan "Sörfçü" adlı filmde, oyuncular Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim rol alıyor. ABD ve Avustralya yapımı filmin senaryosunu Thomas Martin yazarken, yönetmen koltuğunda Lorcan Finnegan oturuyor.

"Ölümle Oyun"

Haftanın korku türü filmi "Ölümle Oyun", gittikleri tema parkında kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Filmde oyuncular Fred Biggs, Morgan Wiggins ve Tim McCain rol alıyor.

Haftanın animasyonları

"Johnny Puff: Buzda Macera" adlı film, süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılmasını konu ediniyor.

"Heidi" filmi ise İsviçre Alpleri'nde büyükbabasıyla yaşayan 8 yaşındaki Heidi'nin, ormanda bulduğu yaralı bir dağ kedisini kurtarırken, doğayı tehdit eden hırslı bir adamın planlarını ortaya çıkarmasını anlatıyor.

"Batman Başlıyor"

Christopher Nolan'ın 2005 yapımı filmi "Batman Başlıyor" yeniden vizyonda yerini alacak. Gotham'a Batman olarak dönen Bruce Wayne'in, şehri yok etmeyi planlayan gizli bir topluluğu durdurmasının anlatıldığı filmde, Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson rol alıyor.

Film, Batman'ın kökenlerini, onun suçla savaşma motivasyonlarını ve Gotham'ın karanlık güçlere karşı umut sembolü haline gelme sürecini izleyicilere sunuyor.

"Whiplash"

Damien Chazelle yönetmenliğindeki yeniden vizyona giren "Whiplash" filmi, aşırı hırslı bir davul öğrencisi ile acımasız caz öğretmeninin "en iyi" olma mücadelesini konu ediniyor.

"Kahpe Bizans"

Komedi türündeki yeniden vizyona giren "Kahpe Bizans" filminin oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Cem Davran, Ayşegül Aldinç gibi isimler yer alırken, yönetmen koltuğunda Gani Müjde oturuyor.

Film, Bizans İmparatoru'nun bir çocuk tarafından öldürüleceği kehanetini ve sonrasındaki olayları konu alıyor.