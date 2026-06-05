Sinema Salonlarında Bu Hafta: 5 Yeni Film Vizyona Girecek
Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona giriyor. Öne çıkan yapımlar arasında 'Korkunç Bir Film' serisinin devamı, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'lı 'İkimizin Yerine' ile 'Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak' yeniden gösterime giriyor.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında serinin devamı olan "Korkunç Bir Film" yer alıyor. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı "İkimizin Yerine" ile "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" da yeniden gösterilecek.
İşte o filmler:
Korkunç Bir Film
Maskeli bir saldırganla ilk karşılaşmalarının üzerinden yirmi altı yıl geçtikten sonra, orijinal grubun hayatta kalan üyeleri Shorty Meeks, Ray Wilkins, Cindy Campbell ve Brenda Meeks hayatlarını bir kez daha tehlikede bulurlar. Ghostface olarak da bilinen katil, geçmişteki olayların kaldığı yerden devam ederek, onları bir kez daha hedef alıyor.
Tür: Komedi, Korku
Yönetmen: Michael Tiddes
Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris
Aynalar No.3
Berlinli genç piyano öğrencisi Emily, erkek arkadaşının öldüğü bir araba kazasına karışır. Kazadan yara almadan kurtulan Emily, kazaya tanık olan ve yerel bir kadının evine kabul edilir ve onlarla biraz zaman geçirerek hayatını yeniden düzene sokmak için destek bulur. Zamanla ailede bir şeylerin ters gittiğini anlayan Emily, bu insanların gerçekte kim olduklarını ve hangi karanlık sırları sakladıklarını merak etmeye başlar.
Tür: Dram
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Cesur Kedi Moxy
Film, kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden bir ev kedisinin yolculuğunu anlatıyor.
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij
Oyuncular: Sarah Bannier, Barbara Sarafian, Pieter
Emma Sevimli Köpek
Film, köpek Emma'nın yaşadığı maceraları konu ediyor.
Tür: Komedi, Aile
Yönetmen: Mohsen Rabiei
Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın
Define: Cinler Uyandı
Film, Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Orçin
Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık