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Sinema Salonlarında Bu Hafta: 5 Yeni Film Vizyona Girecek

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Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona giriyor. Öne çıkan yapımlar arasında 'Korkunç Bir Film' serisinin devamı, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'lı 'İkimizin Yerine' ile 'Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak' yeniden gösterime giriyor.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında serinin devamı olan "Korkunç Bir Film" yer alıyor. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı "İkimizin Yerine" ile "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" da yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Korkunç Bir Film

Maskeli bir saldırganla ilk karşılaşmalarının üzerinden yirmi altı yıl geçtikten sonra, orijinal grubun hayatta kalan üyeleri Shorty Meeks, Ray Wilkins, Cindy Campbell ve Brenda Meeks hayatlarını bir kez daha tehlikede bulurlar. Ghostface olarak da bilinen katil, geçmişteki olayların kaldığı yerden devam ederek, onları bir kez daha hedef alıyor.

Tür: Komedi, Korku

Yönetmen: Michael Tiddes

Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris

Aynalar No.3

Berlinli genç piyano öğrencisi Emily, erkek arkadaşının öldüğü bir araba kazasına karışır. Kazadan yara almadan kurtulan Emily, kazaya tanık olan ve yerel bir kadının evine kabul edilir ve onlarla biraz zaman geçirerek hayatını yeniden düzene sokmak için destek bulur. Zamanla ailede bir şeylerin ters gittiğini anlayan Emily, bu insanların gerçekte kim olduklarını ve hangi karanlık sırları sakladıklarını merak etmeye başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Christian Petzold

Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Cesur Kedi Moxy

Film, kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden bir ev kedisinin yolculuğunu anlatıyor.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

Oyuncular: Sarah Bannier, Barbara Sarafian, Pieter

Emma Sevimli Köpek

Film, köpek Emma'nın yaşadığı maceraları konu ediyor.

Tür: Komedi, Aile

Yönetmen: Mohsen Rabiei

Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın

Define: Cinler Uyandı

Film, Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Kaynak: ANKA
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