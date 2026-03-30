Dünyada bu hafta çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Asya kıtasının en eski uluslararası film festivallerinden "Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF)" 1-12 Nisan'da Hong Kong'da gerçekleştirilecek. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen festival, Anthony Chen'in "We Are All Strangers" filmi ile açılacak ve Philip Yung'un "Cyclone" ile kapanış yapacak.

Film ve Folklor Festivali (FFFF) 1-7 Nisan'da Trinidad ve Tobago'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Karayip adalarının geleneklerini, efsanelerini ve mitolojisini modern sinema sanatı ile harmanlayan festival, kültürel mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Resim, fotoğraf, heykel ve animasyon gibi farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların tarih, toplumsal hafıza ve geçmişi nasıl kurguladıklarını inceleyen "Everyday We Create Histories" sergisi Singapur'da 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

Konserler

Avrupa'daki klasik müzik takviminin prestijli etkinliklerinden biri haline gelen "Aix-en-Provence Paskalya Festivali", Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde 12 Nisan'a kadar müzikseverleri ağırlayacak. Bu yıl festivalin daimi orkestrası, Lahav Shani yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası olacak.

Metal ve rock müzik kültürünün dinleyiciyle buluştuğu "Inferno Metal Festivali" Norveç'in başkenti Oslo'da 4-5 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Gürcü asıllı Rus şarkıcı ve söz yazarı Valery Meladze, Avrupa turnesi kapsamında bugün Polonya'da Poznan Congress Center'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da dinleyiciyle buluşacak.

İtalyan tenor Andrea Bocelli bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Nisan'da ise Fransa'nın başkenti Paris'te müzikseverlerle buluşacak.

Avustralyalı rock müzik grubu Tame Impala 4 Nisan'da Portekiz'in Porto, 5 Nisan'da Lizbon kentinde konser verecek.

İtalyan müzisyen Laura Pausini, 2 Nisan'da İspanya'nın Barselona, 4 Nisan'da Valensiya şehrinde sahne alacak

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 11 film vizyona girecek.

Annemarie Jacir'in yazıp, yönettiği "Palestine 36" 3 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Filmde Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Ward Helou, Billy Howle, Dhafer L'Abidin, Liam Cunningham ve Jeremy Irons rol aldı.

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zendaya'nın yer aldığı, yönetmenliğini Kristoffer Borgli'nin üstlendiği "Drama", Joshua Enck tarafından yönetilen ve yazılan, Jonathan Blair, John Paul Sneed ve Matt Meyer gibi isimlerin rol aldığı "A Great Awakening", yönetmen koltuğunda David Michaels'ın oturduğu, Rob Lowe, Roselyn Sanchez, Crispin Glover, Rafael de Belligny'nin rol aldığı "The Third Parent" 3 Nisan'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de ayrıca 1 Nisan'da "The Super Mario Galaxy Movie", 2 Nisan'da "Biker" ve "The Singing Priest", 3 Nisan'da ise "Ken", "Fantasy Life", "The Secret Between Us" ve "Kontinental '25" filmleri, beyaz perdeye yansıyacak.