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Bu hafta 9 film vizyona girecek

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Alan Ritchson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro'nun başrollerini paylaştığı "Sınırsız", komedi unsurlarını da barındıran aksiyon ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Scott Waugh'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, hasta bir çocuğun hayatını kurtarmak için zamana karşı yarışan bir kuryenin hikayesini konu alıyor.

ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmde, eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.

"Resident Evil"

Yönetmenliğini Zach Cregger'ın üstlendiği "Resident Evil", seyircilere korku, gerilim ve nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesi sunmayı amaçlıyor.

Hayatta kalma korku oyunlarından uyarlanan ve dünya çapında fenomenleşen "Resident Evil" serisinin yeni hikayesinde, tıbbi kurye Bryan'ın, sıradan bir teslimat gecesinde kendisini kaderin acımasız bir oyununun ve hayatta kalma mücadelesinin içinde bulması konu ediniliyor.

Senaryosunu Zach Cregger ve Shay Hatten'in kaleme aldığı filmin başrollerinde Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis ve Paul Walter Hauser bulunuyor.

"Kehanet"

Bilim kurgu ve gerilim türündeki "Kehanet" filmi, seçkin bir bağış gecesinin radikal bir grup tarafından basılmasıyla kaosa dönüşen olaylar etrafında dönüyor.

Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı filmi Romain Gavras yönetti.

"Kumar"

Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kumar", babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.

Dram ağırlıklı filmde Cem Özer, Aytaç Acar, Elif Pelteci, Halide Acar, Metin Yıldız, Arzu Yanardağ, Belma Mamati, Aykut Toprak Yıldırım ve Mesut Balkan rol aldı.

"Tek Başına"

İlhan Şen, Ümit Beste Kargın ve Renan Bilek'in oynadığı Aziz Alaca'nın filmi "Tek Başına", bar müzisyeni Tamer'in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu ele alıyor.

"Okay! Madam 2"

Lee Cheol-ha'nın filmi "Okay! Madam 2", gizli ajanlık geçmişini geride bırakıp ailesiyle normal bir hayat sürmeye çalışan Mi-young'ın, lüks bir kruvaziyer gemisinde suç örgütü lideri Anya ve adamlarına karşı verdiği komik ve tehlikeli mücadeleyi anlatıyor.

"Tavuk"

György Palfi'nin yönetmenliğinde vizyona girecek olan Almanya, Macaristan ve Yunanistan ortak yapımı "Tavuk", endüstriyel bir çiftlikten kaçarak özgürlük, hayatta kalma ve annelik mücadelesi veren bir tavuğun hikayesini odağına alıyor.

Haftanın animasyonları

Mustafa Nebi Filik'in anime filmi "Melodi ve Neşeli Notalar", Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını konu ediniyor.

Lin Yongchang yönetmenliğindeki Çin yapımı "Ayı Kardeşler: Macera Ekibi", kendilerini insanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte bulan bir grup arkadaşın dünyayı eski haline getirmek için girdikleri tehlikeli macerayı minik seyircilerle buluşturuyor.

Kaynak: AA
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