Bu da Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli! Verilen örneklere kayıtsız kalamadı

İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir Suriyeli sığınmacı, çevreye rahatsızlık veren göçmenlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Mültecilerle ilgili tartışmalar gündemin ön sıralarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan bir sokak röportajında Suriyeli bir gencin söyledikleri ise bir hayli dikkat çekti.

GÇÖMENLERDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Daha önce yapılan diğer röportajların aksine son derece sakin geçen ikili diyalogda konuşan Suriyeli genç, karşısındaki kişinin verdiği örneklerden sonra kendisinin de çevreye rahatsızlık veren göçmenlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

"BEN DE ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM"

Çevreye rahatsızlık veren göçmenlerle ilgili karşısındaki kişi gibi düşündüğünü belirten Suriyeli genç, "O insanların yaptıklarından en az sizin kadar kadar rahatsızlık duyuyorum. Siz nasıl aile olarak bir yere çıktığınızda o davranışlardan rahatsız oluyorsanız ben de rahatsız oluyorum. Yanlış herkes için yanlıştır" ifadelerini kullandı.