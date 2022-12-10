Bu açıklama 128 milyar dolar tartışmalarını yeniden başlatır: Altılı masada döviz satın alan lider kim?

CHP'nin geçtiğimiz sene gündeme getirip sık sık iktidara yönelttiği, "Merkez Bankası rezervinden çıkan 128 milyar dolara nerede?" tartışmalarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, 128 milyar dolar tartışmasının yapıldığı dönemde, 6'lı masadaki bir siyasi parti liderinin, bir iş insanına koruması aracılığıyla para gönderip dövize çevirmesini istediğini söyledi. Sevigen, "Eğer o genel başkan kendisini söylerse ben söylemeyeceğim" dedi.

CHP, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından, dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığı iddia edilmiş, CHP ve diğer muhalefet partileri, "128 milyar dolar nerede?" yazan afişleri parti binalarına asmıştı. Afişler tek tek sökülürken, AK Parti kanadı, iddialar için "Muhalefetin gündem değiştirme" çabası demişti.

SEVİGEN'DEN ÇARPICI İDDİA

128 milyar dolar tartışmalarının üzerinden 1 sene geçerken, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den ilginç bir iddia geldi. Ulusal Kanal'daki Fikir Meydanı programında Sinem Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Sevigen, 128 milyar dolar tartışmalarının devam ettiği dönemde, 1 Temmuz 2020 tarihinde, 6'lı masadaki bir siyasi parti liderinin, bir iş insanına gönderdiği parayı dövize çevirmesini istediğini söyledi.

"6'LI MASADAKİ LİDERLERDEN BİRİ PARASINI DÖVİZE ÇEVİRDİ"

Sevigen, "6lı masada bulunan liderlerden hangisi. Bu 128 milyar doların kayıp olduğu dönemlerde, afiş asıldığı dönemlerde. Bir iş adamına önce kendisi telefon ederek, 'Arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al" demiş. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Ve o parayla o da döviz alıyor. O genel başkana götürüyor" dedi.

"O GENEL BAŞKAN KENDİSİNİ SÖYLERSE BEN SÖYLEMEYECEĞİM"

Sevigen şunları söyledi: "Hesap soruyoruz ya 128 milyar dolar nerede? O para nereden alınmış? O genel başkan kim? Eğer o genel başkan kendisini söylerse ben söylemeyeceğim. Çok iyi biliyorum. Saatini biliyorum tarihini biliyorum. Torba dolusu çanta. Koruma müdürüyle bir iş adamına gönderiyor. Rica ediyor telefonla. Diyor ki 'Bana döviz alır mısınız? Türkiye'nin çok dövize ihtiyaç olduğu dönemde.

"O PARAYI NEREDEN BULDU"

Tarih 1 Temmuz 2020. O zaman da dolar 6.80. Helal hoş olsun ben 'Hırsızlık yaptı' demiyorum. Birde o parayı nereden buldu? O gönderdiği Türk Lirası'nı nereden buldu?"

"KAYBOLMUŞ BİR VARLIKTAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, 128 milyar dolar iddialarıyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde son derece şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır"