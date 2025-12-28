BTTDD Keşan Şubesi'nden dayanışma kahvaltısı

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Edirne'nin Keşan ilçe Şubesi tarafından yılsonu, danışma, kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Keşan'daki bir tesiste gerçekleştirilen kahvaltıya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Beyendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, siyasi parti ve STK'ların başkan ile temsilcileri, BTTDD Keşan Şubesi üyeleri katıldı.

Programda konuşan BTTDD Keşan Şubesi Başkanı Mehmet Mümin Lütfüoğlu, "Milli Şairimiz Ali Rıza Saraçoğlu; 'Dünyada en kötü şey nedir desem, esaret, en güzel şey nedir desem 'özgürlüktür' der. Biz Batı Trakya Türkleri bu ikisinin ne olduğunu 1923 yılında, Lozan Antlaşması'ndan bu yana çok ama çok iyi anlamış, içselleştirmiş bir toplumun fertleriyiz. Keşan'ımızda da varız. İnşallah bir dahaki buluşmalarımızda daha kalabalık olacağız. Bugün genç kardeşlerimizin de burada olmasından dolayı son derece mutlu oldum" dedi.

Mehmet Özcan da Batı Trakya ve Bulgaristan'da ciddi sayıda soydaş olduğunu ifade ederek, "1923 yılındaki Lozan Antlaşması'nda hat olarak anavatanın dışında kaldınız ama hep içimizde oldunuz. Bizden öncekilerin ve bizden sonra gelecek neslin özlemi olacaksınız. Sizlerin orada en ufak bir kalkınma fırsatı bulduğunuzda devam edin. En kara gününüzde Türkiye Cumhuriyet Devleti mutlaka sizin yardımınıza koşacağına eminim. Hiç kimse milliyetini unutmamalı, gurur duymalı. Kendimizi büyük bir millet olarak görmekten çekinmeyelim" diye konuştu.

Fatma Aksal ise Balkanlar'ın gönül coğrafyası olduğunu dile getirerek, "Bir arkadaşım 'İstanbul'dan önce Balkanlar'da biz vardık' dedi. Medeniyetimizi Balkanlar'a götürdük ama şok büyük acılar da yaşandı. Benim ailemin bir parçası da Balkanlar'dan gelme. İyi ki varsınız. İyi ki oradaki bağlarınızı koparmadınız. Azınlık olmanın ne demek olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Burada bir araya gelmeniz, anıları yad etmeniz de çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından BTTDD Keşan Şubesi Başkanı Mehmet Mümin Lütfüoğlu, Özcan ve Aksal'a hediye takdim etti. Kahvaltı programı, birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.