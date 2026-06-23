Güney Koreli müzik grubu BTS üyesini ısrarla takip eden kadına ertelenmiş hapis cezası

Güney Kore'de, yapılan uyarılara ve alınan tedbir kararına rağmen ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u takip etmekle suçlanan yabancı uyruklu kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Jungkook'u ısrarlı şekilde takip etmek ve şarkıcının mülküne izinsiz girmekle suçlanan Brezilya vatandaşı kadına, 1 yıl hapis cezası verdi ve cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi.

Mahkeme, kadının şarkıcıya karşı "aşırı düzeyde saplantılı bir tutum" sergilediğine hükmetti.

Kadının karara itiraz etmemesi halinde Güney Kore'den sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi.

Şarkıcının kapı zilini 133 kere çalmış

Mahkeme kayıtlarında kadının, ilk olarak 7 Aralık 2025'te Jungkook'un başkent Seul'deki evine giderek mülk çevresinde dolaştığı, bahçe duvarının üzerinden çeşitli eşyalar attığı ve evin dış kapısına mektuplar bıraktığı bilgisi verildi.

Aralık ayı boyunca şarkıcının evine defalarca giden kadının, bir defasında şarkıcının kapı zilini 133 kere çaldığı aktarıldı.

Kadının, 13 Aralık 2025'te şarkıcının evine yemek teslimatı yapan bir kuryeyi takip ettiği ve şarkıcının mülküne izinsiz giriş yapmaya çalıştığı sırada polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Serbest bırakılmasının ardından yapılan uyarılara rağmen eve gitmeyi sürdürmesi nedeniyle kadın hakkında, eve 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan acil tedbir kararı çıkarıldığı kaydedildi.