BTS, Spotify'da yıllık 10 milyar dinlenmeyi geçen ilk müzik grubu oldu

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Güney Koreli müzik grubu Bts, dijital müzik platformu Spotify'da 1 yılda 10 milyar dinlenme barajını aşan ilk müzik grubu oldu.

Seul merkezli Yonhap ajansının, grubun kurucusu BigHit Music şirketi verilerine dayandırdığı haberine göre, Bts, Spotify'da 1 yılda 10 milyar dinlenme barajını aşarak, bu başarıyı elde eden ilk müzik grubu olarak kayıtlara geçti.

Grubun geçen yılki toplam dinlenme sayısı yaklaşık 4,5 milyar seviyesindeydi.

2013'te çıkış yapan Bts, dünyanın en başarılı K-pop (Güney Kore pop müziği) gruplarından biri olarak gösteriliyor.

Daha önce Taylor Swift, Ariana Grande ve Bad Bunny gibi solo sanatçılar, 10 milyar dinlenme sınırına ulaşmıştı.

Başarıda, BTS'nin hem uluslararası hem de dijital müzik platformlarına sosyal medya aracılığıyla erişebilmesinin etkisine işaret ediliyor.

Kaynak: AA