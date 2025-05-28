BTP Sözcüsü Önder: 'Millet kavramı ile oynamak tehlikeli bir oyundur'

BTP Sözcüsü Önder: 'Millet kavramı ile oynamak tehlikeli bir oyundur'
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BTP Sözcüsü Önder: 'Millet kavramı ile oynamak tehlikeli bir oyundur'
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, millet kavramının yeniden tanımlanmasının tehlikeli olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Anadolu halkının 'Türk milleti' olarak tanımlandığını vurguladı. Önder, geçmişteki tartışmaların benzerinin tekrar yaşandığını belirterek, yeni anayasaların gerekliliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, "Birilerinin rahatsızlık duyduğu gerekçesi ile bu ülkede millet kavramının yeniden tanımlanmasından bahsediliyor. Bugün bu kavram üzerinden oynamak, bu ülkeyi, bu milleti adeta yeniden 1000 sene öncesine geri götürüp paramparça etmek anlamına gelir, milleti birbirine düşürmek anlamına gelir. Bu tehlikeli bir oyundur" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Türk milleti' kavramının tartışmaya açıldığını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Anadolu'da yaşayan ahaliye Türk milleti denir"

"Birilerinin rahatsızlık duyduğu gerekçesi ile bu ülkede millet kavramının yeniden tanımlanmasından bahsediliyor. İşin garip olanı bugüne kadar Türk milliyetçiliği üzerinden siyaset yapmış olan siyasi parti genel başkanının ağzından bunları duyuyoruz. Anadolu'da yaşayan halk 1000 yıldır kendisine 'Türk milleti' diyor. Etnik kökeni ne olursa olsun alperenlerin Anadolu'ya gelip Anadolu'yu İslamlaştırması ile birlikte, kimsenin zorlaması ile değil, Müslüman olan herkes kendini Müslüman Türk olarak tanımladı. Cumhuriyet ile birlikte bu durum hukuki zemine kavuştu. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Anadolu'da yaşayan ahaliye Türk milleti denir' dendi. Zaten bin yıldır böyle deniliyordu.

Cumhuriyetle birlikte etnik mensubiyeti ne olursa olsun herkes devletin asli sahibi olarak kabul edildi. Bugün bu kavram üzerinden oynamak, bu ülkeyi, bu milleti adeta yeniden 1000 sene öncesine geri götürüp paramparça etmek anlamına gelir, milleti birbirine düşürmek anlamına gelir. Bu tehlikeli bir oyundur.

"Akil adamlar millete yeni anayasanın ne kadar elzem bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu"

Bugün yaşadığımız tablonun bir benzerini 2010'lu yıllarda yaşadık. O zaman yine yargılamalar oldu, tutuklamalar oldu, siyasetçiler, gazeteciler tutuklandı. Ardından bir çözüm süreci başladı. Çözüm süreci ile birlikte yine aynı kavramlar kullanılmaya, T.C. tabelaları sökülmeye başlandı. Yeni anayasa yine o dönemde gündeme geldi. Yeni anayasa ile birlikte bütün bu kavramlar masaya yatırılmıştı. Akil adamlar millete yeni anayasanın ne kadar elzem, faydalı bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu.

"Dün 'FETÖ kandırdı' dediler, bugün kim kandırıyor"

Suriye'de Esad'ın devrilmesi üzerine bir politika izleniyordu. Sonrasında 15 Temmuz'a giden süreci yaşadık. Ülkeyi yönetenler 'FETÖ bizi kandırdı, Allah affetsin dediler' ve bu politikalarından dönmüşlerdi. Şimdi aradan geçen yıllar içerisinde bu söylemlerin aksine politikalar izlenirken, bugün kim kimi kandırıyor da yeniden anayasayı, yeniden Türklük kavramını konuşmaya başladık. Ne değişti? Daha önce kandırılmıştık. Kandıran FETÖ'ydü. 2016'dan bu yana FETÖ tasfiye ediliyor, 'Devletin hiçbir noktasında artık FETÖ'ye yer vermiyoruz, onlara fırsat vermiyoruz, onları tasfiye ettik' diyoruz. Bugün kim bizi kandırıyor da tekrar 2013 öncesi politikalara geri döndük? Bence asıl sorulması gereken soru bu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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