BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Nasuh Mahruki'nin Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki göstererek, "Kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok, katalog suç değil neye göre tutukluyorsun? Bu tutuklamalar önümüzdeki süreçte hukukun sopa olarak daha da aktif kullanılacağının göstergesi" dedi. BTP MYK üyeleri Avukat Ahmet Haydar Özdoğan ve Avukat Mustafa Hayri Ergan da Mahruki'yi tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

BTP lideri Baş, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Hüseyin Baş, X hesabından "Nasuh Mahruki'nin kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok, katalog suç değil neye göre tutukluyorsun? Bu tutuklamalar önümüzdeki süreçte hukukun sopa olarak daha da aktif kullanılacağının göstergesi" paylaşımını yaptı.

BTP MYK üyeleri Avukat Ahmet Haydar Özdoğan ve Avukat Mustafa Hayri Ergan da Nasuh Mahruki'yi tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ahmet Haydar Özdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Mahruki'nin burada bulunması hukuka tamamen aykırı"

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın talimatıyla meslektaşım Mustafa Bey ile beraber Nasuh Bey'i ziyaret ettik. Kendisine Genel Başkanımızın selamlarını ve desteklerini ilettik. İnşallah bu yanlıştan en kısa zamanda dönülür, kendisi de özgürlüğüne kavuşur, mücadelesini hukuka uygun bir şekilde yapmaya devam edebilir. Kendisi aynı zamanda 99 Depremi'nde insanların gönlünde taht kurmuş bir insan, kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok. Sayın Mahruki'nin burada bulunması hukuka tamamen aykırı. Kendisinin bir gazeteci sıfatı da var. Onun için en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini ümit ediyoruz. Kendisi İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur."

Mustafa Hayri Ergan ise şunları kaydetti:

"Mücadeleye devam edeceğini ifade etti"

"Kendisi daha önce Genel Başkanımızın da belirttiği gibi haksız bir tutuklamaya karşı karşıya kaldı. Ne kaçma şüphesi var, ne de karartma şüphesi var. Yargılandığı suç da tutuklamayı gerektirecek bir durumda değil ancak Türkiye'nin artık bir gerçeği, tutuklamalar bir sopa olarak kullanılıyor. Bu noktada biz de hem Genel Başkan'ımızın selamlarını, hem de desteğini iletmek üzere kendisini ziyaret ettik. Kendisini gayet motive gördük, morali gayet yerinde. Haksız bir şekilde burada tutulduğunun farkında, 'Hiçbir şekilde enseyi karartmadan mücadeleye devam edeceğiz' diye ifade etti bize. Biz de aynı şekilde karşılıklı duygularımızı ifade ettik."