BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e çalışmalarında başarılar diledi.
(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti 1. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Kaynak: ANKA