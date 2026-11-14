Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e çalışmalarında başarılar diledi.

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti 1. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

Devletin arazisini parsel parsel sattılar! 138 milyonluk vurgun
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın İran kararında Erdoğan etkisi! Saldırıları askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldü

Trump İran kararını verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun hayatını kaybetti

Bir devrin son tanıklarından: 103 yıllık koca çınardan acı haber geldi
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var15

A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var
Ali Koç’tan dikkat çeken 'Türkiye' hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı

Ali Koç’tan dikkat çeken hassasiyet! Moderatörü böyle uyardı
Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı

Canlı yayın kazası! Ortaya çıkan görüntüyü kimse unutamayacak

Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı

Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı