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BTP Lideri Baş: Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferleri Kutlu Olsun

BTP Lideri Baş: Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferleri Kutlu Olsun
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünü kutladı. Baş, sosyal medya paylaşımında 1071'in Anadolu'yu yurt kılan, 1922'nin ise bu yurdun esaret kabul etmeyeceğini dünyaya ilan eden iki büyük zafer olduğunu belirtti. Parti genel merkezi de şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını ve Büyük Taarruz'un 104. yılını kutladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kutlu kapı, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den başlattığı Büyük Taarruz ile ebediyen mühürlenmiştir. Biri Anadolu'yu yurt kılan, diğeri ise bu yurdun asla işgal ve esaret kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden iki büyük zaferdir. Kutlu olsun."

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Malazgirt'te açılan yurt kapısı, Büyük Taarruz'la ebedileşti. 1071'in ve 1922'nin aziz hatırasıyla; Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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