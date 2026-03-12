Btp Genel Başkanı Baş: "Bugün Türkiye'nin ve İslam Dünyasının İhtiyacı Olan Şey Ayrışmak Değil, Birleşmektir"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Adına Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) denilen vahşi plan tüm gaddarlığıyla sürdürülüyor. Bu saldırı sadece bombalarla yapılmıyor; fitneyle, fesatla ve kışkırtmalarla da yürütülüyor. ABD– İsrail ikilisi yine, yeniden İslam dünyasında bir Şii–Sünni çatışması çıkarmak istiyor. Bugün Türkiye'nin ve İslam dünyasının ihtiyacı olan şey ayrışmak değil, birleşmektir" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından "Emperyalizmin Bitmeyen Oyunu: Mezhep Savaşı Tuzağı" başlığı ile yaptığı açıklamada, İslam dünyasında mezhep savaşı çıkarılmak istendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Emperyalizm tüm vahşiliğiyle bölgemizde. Hiçbir ahlaki sınır tanımadıklarını defalarca gösterdiler. Devlet başkanları öldürülüyor, çocuklar topluca füzelerle katlediliyor. Uluslararası hukuk fiilen ortadan kaldırılmış durumda. Irak'ta, Afganistan'da, Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve şimdi de İran'da yaşananlar ortada. Adına Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) denilen vahşi plan tüm gaddarlığıyla sürdürülüyor. Bu saldırı sadece bombalarla yapılmıyor; fitneyle, fesatla ve kışkırtmalarla da yürütülüyor. Bu fitnelerin en tehlikelilerinden biri de Müslümanları mezhep kavgasına sürükleme planıdır. ABD–İsrail ikilisi yine, yeniden İslam dünyasında bir Şii–Sünni çatışması çıkarmak istiyor. Amaç, Müslümanları birbirine düşürerek işgallerini ve katliamlarını kolaylaştırmaktır. Gazze'de katledilenler Sünniydi, İran'da ise Şii… Ama Haçlı-Siyonist zihniyet katlederken kimsenin mezhebine bakmadı, bakmıyor. Sünni de katledildi, Şii de… Çünkü hepsi BOP'un önünde engel olarak görülüyor."

Planın yeni aşamasında Müslümanların bir kez daha birbirine düşürülmek istendiğini ifade eden Baş, "Ne yazık ki bu sinsi plana ülkemizde de destek verenler var. Cami kürsülerinde ve sosyal medyada kendilerine yer bulan bazı kişiler, mezhep ayrımını körükleyerek fitne ateşine odun taşımaktadır. Çok net olarak şunu söyleyebiliriz, bu tavır bir ajan faaliyetidir. Bu tavır ABD–İsrail planlarına hizmettir. Bu tavır ülkemizin dini ve milli bütünlüğüne yönelik bir operasyondur. Bugün Türkiye'nin ve İslam dünyasının ihtiyacı olan şey ayrışmak değil, birleşmektir. Sünni de biziz, Şii de biziz. Hepimiz Müslümanız. Biz kardeşiz. Bizi birbirimize düşürerek vatanlarımızı elimizden almak isteyenlerin oyununa gelmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kırmızı çizgimiz, ülkemizin milli ve dini bütünlüğüdür"

Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sinsi tuzağı yıllar önce deşifre edip her fırsatta toplumu uyaran ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş olmuştur. O, bu zehrin panzehirini de ortaya koymuş ve şu gerçeği ifade etmiştir: 'Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir.' Evet… Hangi mezhepten olursak olalım ortak paydamız Ehl-i Beyt'tir. Yine Prof. Dr. Haydar Baş'ın sıkça dile getirdiği hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur. Bugün İslam dünyasının bu Haçlı-Siyonist fırtınadan kurtulmasının yolu da Ehl-i Beyt ortak paydasında buluşmaktan geçmektedir. Eğer bu gerçeği görmez ve mezhep fitnesine kapılırsak, hepimiz emperyalist planların hedefi oluruz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak her zaman ve her şartta kırmızı çizgimiz, ülkemizin milli ve dini bütünlüğüdür. Bu bütünlüğü korumak için dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA