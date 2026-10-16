BTP Genel Başkanı Baş, Birleşik Kamu-İş heyetini ağırladı, kamu sorunları ele alındı

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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. BTP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, kamu çalışanlarının sorunları ve beklentileri ile Türkiye'nin ekonomik gündemi ele alındı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Baş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti genel merkezimizde misafir ettik. Kamu çalışanlarımızın sorunları ve beklentileri, ülkemizin ekonomik gündemi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA