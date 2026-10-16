Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

BTP Genel Başkanı Baş, Birleşik Kamu-İş heyetini ağırladı, kamu sorunları ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BTP Genel Başkanı Baş, Birleşik Kamu-İş heyetini ağırladı, kamu sorunları ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti genel merkezde ağırladı. Görüşmede kamu çalışanlarının sorunları ve beklentileri ile Türkiye'nin ekonomik gündemi ele alındı; Baş, ziyaret için teşekkür etti.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. BTP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, kamu çalışanlarının sorunları ve beklentileri ile Türkiye'nin ekonomik gündemi ele alındı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Baş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti genel merkezimizde misafir ettik. Kamu çalışanlarımızın sorunları ve beklentileri, ülkemizin ekonomik gündemi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek duyurdu! Yatırım fonlarında yeni dönem

Yatırım fonlarında yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu: İşte detaylar...
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi

Komşu acil askeri destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi

İstanbul ilk kez böyle görüntülendi! Felaketin boyutu fotoğraflarda
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
10 yıl sonra cesedi bulunan Gülizar Bingöl davasında sanığın eski eşi konuştu! 'Çevremdekiler Mehmet'ten şüpheleniyordu'

1,5 ayda bin 27 kez konuşmuşlar! Sanığın eski eşi anlattı